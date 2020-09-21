واحد بالمئة من أغنياء العالم يسببون انبعاثات كربونية أكثر من 50 بالمئة من الفقراء

2020/09/21 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية بحثا جديدا أصدرته منظمة أوكسفام، يؤكد أن أغنى 1٪ من سكان العالم مسؤولين عن انبعاث أكثر من ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها 50% من فقراء العالم، وذلك في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2015.

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