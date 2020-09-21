اكتشاف 27 تابوتًا فرعونيًا جديدًا داخل مقبرة بسقارة| فيديو وصور

2020/09/21 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فجر اكتشاف أثري جديد يعد هو الأكبر من نوعه ثورة جديدة في دراسة الحضارة الفرعونية المصرية، حيث اكتشف علماء الآثار 27 تابوتًا يرجع عمرهم إلى أكثر من 2500 عام تم دفنهم في مقبرة مصرية قديمة.كان العلماء قد عثروا على 13 تابوتًا في وقت سابق من هذا الشهر، ثم عثروا على 14آخرين داخل […]

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