5 ميزات خارقة في ساعة آبل الذكية Apple Watch 6

2020/09/21 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أطلقت شركة آبل، منذ أيام، ساعتها الذكية من الجيل السادس Apple Watch Series 6 والتى لاقت إعجاب العديد من الخبراء والمتخصصين، حيث انها تعد سلاحا في مواجهة فيروس كورونا، لاحتوائها على ميزة تتبع مستويات الأكسجين في الدم وقياسها للمرضى الأمر الذى سيسهل الكثير من المتابعة الصحية لمرضى الفيروس.وبحسب موقع MacRumors فإن ساعة آبل الذكية من أفضل […]

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