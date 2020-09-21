كورونا يضرب قطر.. إلغاء كأس العالم للأندية 2020 الدوحة

2020/09/21 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ عرضت قناة «مباشر قطر» أن لجنة المسابقات بالإتحاد الأسيوي أبلغت الإتحادات المحلية لكرة الٌقدم أن كأس العالم للأندية الذي كان سيقام في قطر تم إلغاءه بسبب فيروس كورونا المستجد.وأرسلت اللجنة خطابات للإتحادات لتأكيد إلغاء كاس العالم للأندية و تدرس حاليا إلغاء كأس العالم للأندية لعام 2021 بالصين بسبب أوليمبياد طوكيو و كوبا أميريكا.و قرر الإتحاد […]

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