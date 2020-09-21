صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

2020/09/21 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ انتشر مقطع فيديو مخيف لأصوات صراخ تنم عن مشاجرة عنيفة داخل أحد مستشفيات الكويت، وسط غموض شديد.تداول رواد مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع متسائلين عما يحدث داخل المشفى، بعد صدور أصوات لتكسير وضرب يتبعه صراخ.ظهر في المقطع عدد من الناس قد تجمعوا لتبين مصدر الصوت، ومعرفة ما يحدث، لكن لم يظهر سوى صوت […]

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