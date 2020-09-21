القبض على امرأة قادمة من كندا بتهمة محاولة تسميم الرئيس الأمريكي

2020/09/21 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن مسئول أمريكي إلى شبكة “سي ان ان” الأمريكية إلقاء القبض على امراة يشتبه في إرسالها لبرقية تحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المسئول الأمريكي إنه تم القبض على السيدة أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة قادمة من كندا عبر معبر حدودي في ولاية نيويورك.وأضاف أن السيدة كانت […]

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