يتّهمن أنفسهن بالحبّ ! - نادية خلوف

2020/09/21 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف حول امرأة مجهولة تمثّل اغلب النساء حول الحبّ و العقل و العاطفة حول عوالمنا عندما يحل الليل ونشكو من النهار .



هي قصة حبّ تلخص الكثير من القصص.



سيرة ذاتية لا مرأة من الأحلام .



يسعى كل رجل لاقتنائها إذافة لما لديه من الأغنام والقطط والكلاب .



المرأة اسمها سين ، و الرجل اسمه فشخر.



تقول سين لكنّ: أحياناً أبحث عن نفسي فلا أجدني، أمد يدي خلف الستارة ، أنتقل إلى عالم مواز ، أعيش به حتى الفجر ، ......





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