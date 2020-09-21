بمناسبة اليوم الدولي للسلام في 21 أيلول / سبتمبر ( تشكيل السلام معا ). - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/21 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام في عام 1981 من اجل الاحتفال بمثل السلام وتعزيز السلام بين جميع الأمم والشعوب .



وبعد عشرين عاما حددت الجمعية العامة يوم 21 أيلول سبتمبر تاريخا للاحتفال بالمناسبة سنويا لوقف اطلاق النار عالميا بين الدول المتحاربة وعدم استخدام العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التوصل الى وقف اطلاق النار في العالم كله .



وتدعو ......





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