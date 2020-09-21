بسبب كورونا.. سكان لندن قد يعملون من بيوتهم هذا الأسبوع

2020/09/21 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "إندبندنت" عن وزير الصحة البريطاني قوله إنه قد يطلب من سكان لندن العمل من البيت هذا الأسبوع، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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