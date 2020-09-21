رغم ارتفاع إصابات كورونا.. الهند تفتح تاج محل من جديد

2020/09/21 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، فتح تاج محل، وذلك للعمل مرة أخرى، على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في البلاد واقترابها من تخطي الولايات المتحدة في أعداد الإصابات.وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية، إن الهند طورت اختبارًا جديدًا لكشف فيروس كورونا المستجد، يتعرف على تسلسله الجيني، وفق […]

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