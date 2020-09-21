بعد تجديد العقوبات الاميركيو.. الريال الايراني يهبط لمستويات قياسية جديدة

2020/09/21 | 08:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات الاممية كافة على طهران.

وعرض الدولار بما يصل إلى 273 ألف ريال ارتفاعا من 267800 ريال، وفقا لموقع الصرف الأجنبي Bonbast.com الذي يتتبع السوق غير الرسمية.

ورفضت إيران الخطوة الأمريكية ووصفتها بأنها “باطلة وغير قانونية” وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مجلس الأمن يوم السبت أنه لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بشأن الإعلان الأمريكي لأنه “يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين” بشأن هذه القضية.

وقالت الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي – فرنسا وبريطانيا وألمانيا – في بيان يوم الأحد إن أي قرار أو إجراء يُتخذ لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “لن يكون له أثر قانوني” لأن واشنطن استخدمت آلية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.



بين إيران والقوى العالمية ، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في 2018.

ومع ذلك ، يعتزم ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على أي شخص ينتهك العقوبات ضد إيران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية جهود واشنطن بأنها “غير مجدية” مضيفة أن “النهج الأمريكي يشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين وتهديدا غير مسبوق للأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

وقالت الوزارة في بيان “تؤكد إيران أنه إذا قامت الولايات المتحدة ، بشكل مباشر أو بالتعاون مع عدد من حلفائها ، بأي تحرك يتماشى مع هذه التهديدات ، فإنها ستواجه رد فعل جاد ويجب أن تأخذ في الاعتبار جميع عواقبها الخطيرة”.

وأعادت واشنطن من جانب واحد فرض عقوبات على إيران منذ 2018 ، مما أدى إلى جانب انخفاض أسعار النفط إلى شل الاقتصاد في إيران ، التي لديها أيضًا أعلى عدد وفيات COVID-19 في الشرق الأوسط مع 24301 حالة وفاة.



وفقد الريال الإيراني نحو 49٪ من قيمته في عام 2020.

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