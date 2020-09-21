تحذير من فيضان محتمل في مصر

2020/09/21 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أرسلت محافظة البحيرة منشوراً إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، يشدد على اتخاذ الإجراءات بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة.وبحسب المنشور فإن ارتفاع منسوب النيل قد يؤدي إلى حدوث فيضان، يتسبب في غرق مناطق واسعة.وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص […]

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