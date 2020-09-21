خبير اقتصادي يحذر من اسلوب مالي قد تلجأ اليه الحكومة لتجاوز ازمتها

2020/09/21 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من خيار مالي يتعلق برفع قيمة الدولار امام الدينار لتقليص الازمة المالية، لافتا الى ان هذا الاسلوب سيرفع قيمة السلع والبضائع وجميع المواد الاستهلاكية.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة وفي حال لم تجد بدائل لتجاوز الازمة المالية فأنها قد تلجأ الى خطة تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، وهو خيار يزيد من معاناة المواطن ويرفع سعر جميع المواد الغذائية والبضائع”.

واضاف ان “رواتب الموظفين ستتأثر هي الاخرى في حال رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، على الرغم من ان الموظف لن يحدث اي تغيير على مرتبه الشهري، لكن قيمته ستنخفض كثيراً”.

وبين ان “لجوء الحكومة الى هكذا خيار سيعتبر سرقة للشعب لكن بشكل قانوني، والافضل هو اتباع اسلوب البدائل ودعم المنتج الوطني وفتح باب الاستثمار في البنى التحتية واطلاق الاراضي والمساحات الفارغة للاستثمار وبيعها للمواطنين من اجل توفير المال اللازم لتجاوز الازمة”.



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