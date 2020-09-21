اعتقال امرأة يشتبه في إرسالها طرد مسموم إلى ترمب

2020/09/21 | 09:15 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مسؤول في قوات إنفاذ القانون، اعتقال امرأة على خلفية الاشتباه بإرسالها طردا مسموما إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وذلك بعد قيام السلطات الأمنية باعتراض طرد يحتوي على مادة شديدة السمية مرسل إلى ترمب.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، أمس الأحد، 20 أيلول 2020، أن "المشتبه فيه امرأة وألقي القبض عليها في أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر حدودي في ولاية نيويورك، وكان بحوزتها مسدس".

ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن "المرأة أوقفت أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا من خلال معبر حدودي، في ولاية نيويورك"، مشيرا إلى أنه كان بحوزتها سلاح، ومن المتوقع توجيه اتهامات رسمية ضدها في العاصمة الأميركية واشنطن.

وكانت السلطات الأميركية قد اعترضت طردا احتوى على مادة الريسين السامة، كان موجها إلى ترمب، الأسبوع الماضي، واشتبه المحققون في أن يكون قد أتى من كندا.

ويتم فرز جميع الطرود الموجهة إلى البيت الأبيض وفحصها في منشأة آمنة قبل التسليم إلى غرفة البريد بالبيت الأبيض.

وتتولى فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في واشنطن، مسؤولية التحقيق بمساعدة من نيويورك والشرطة الكندية، فيما قال محققون إنه لم يتم العثور على أي صلة بين الطرد وأي منظمة إرهابية دولية.

هذا ولم ترد أي تفاصيل رسمية حتى الآن حول المشتبه به مثل: العمر أو الاسم أو الجنس في هذا الوقت.

والريسين مادة شديدة السمية، ويمكن تصنيعها من مخلفات عمليات معالجة حبوب الخروع، ويمكن استخدام الريسين في الحروب البيولوجية، حيث يمكن أن يتحول إلى رذاذ في الجو ويستنشق، ويمكن ابتلاعه سواء من خلال طعام مسموم أو مصادر مياه ملوثة به أو محقونة به، وفي حال تناوله فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.

ر.إ

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