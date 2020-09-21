2020/09/21 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة الماليَّة جمال كوجر، الاثنين (21 ايلول 2020)، أنّ موازنة 2020 المرتقب وصولها إلى البرلمان، تحتوي على طلب الحكومة لقرض بقيمة 27 ترليون دينار بحسب المسودة السابقة.

وقال كوجر في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، إن "هذا الاقتراض الجديد؛ جاء نتيجة عدم وجود موارد كافية لتمويل الموازنة".

وأضاف، أن "الحكومة ستقترض الاشهر القادمة والسنة المقبلة إذا لم تعمل على إيجاد حلول كافية وتعمل على تعظيم مواردها".

وفي 14 أيلول 2020، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: الحكومة اقترضت 27 ترليون دينار لموازنة العام الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: الحكومة اقترضت 27 ترليون دينار لموازنة العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).