ابتداء من الغد.. الخريف يدخل حيز التنفيذ والأمطار تتهيأ لهذا الموعد

2020/09/21 | 09:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأحد، إن الثاني والعشرين من الشهر الجاري، يعد أول أيام فصل الخريف فلكياً.

وذكر عطية، في تدوينة رصدتها “يس عراق” إنه “يحدث الاعتدال الخريفي في اغلب الدول العربية هذا العام 2020 يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر / ايلول في الساعة 04:30 مساء بتوقيت العراق وهو أول أيام فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الارضية (الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي)”.

وأضاف “ستتعامد الشمس على خط الاستواء قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب (والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية)”.

من جانبه قال المتنبئ واثق السلامي إن “منخفضًا نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل سيزيح المرتفع الجوي ويسبب كذلك تراجع الحرارة مع فرص للأمطار”.

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