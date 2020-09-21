الخارجية : مصطفى الكاظمي سيزور فرنسا منتصف الشهر المقبل

2020/09/21 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور فرنسا منتصف الشهر المقبل.وقال حسين في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية ، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور العاصمة الفرنسية باريس منتصف تشرين الاول المقبل، في ظل رغبة كبيرة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي”، مبينا ان “من بين المواضيع المطروحة في […]

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