النزاهة تضبط مواد منتهية الصلاحية وممنوعة في منافذ البصرة

2020/09/21 | 09:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ ثلاث عمليات ضبطٍ في منفذي الشلامچة وبوابة البصرة، مبينةً أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط عددٍ من المتهمين العاملين في مكتب إخراج گمرگي و (6) حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوعة من الاستيراد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن “فريق عمل من مديريَّة تحقيق البصرة انتقل إلى منفذ الشلامچة، وتمكن بعد التحري والتفتيش، من ضبط (5) متهمين يعملون في مكتب للإخراج الگمرگي وبحوزتهم أختام مزورة مشابهة لأختام الهيئة العامة للگمارك وأوليات گمرگية متنوعة”

وأضافت إن ” ملاكات المديريَّة قامت بعمليتي ضبطٍ منفصلتين في گمرگ منفذ بوابة البصرة تمكنت خلالهما من ضبط (6) حاوياتٍ تحتوي على عجلات بأنواع مختلفة دون الموديل ممنوعة من دخول العراق، فضلاً عن مواد غذائيَّة منتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من الاستيراد، ودراجات مائيةٍ مستخدمة تم إدخالها دون موافقاتٍ أصوليةٍ ”

وأوضحت الدائرة أنه ” تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالعمليات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة الأوليات والمتهمين في العمليَّة الأولى على السيّد قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.انتهى25

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