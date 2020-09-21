خلف: القطاع المالي مطالب بدعم قطاع الطاقة 

2020/09/21 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداكد عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف في المؤتمر الافتراضي النوعي الذي يخص قطاع الكهرباء powering iraq والذي نظمته شركة فرونتير اكستشينج ضرورة النهوض بواقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق الذي ينتظره مستقبل اقتصادي واعد على مستوى العالم والمنطقة، لافتا الى ضرورة ان يكون لقطاع المصارف دور بارز في دعم الجهود التي تبذل في قطاع الطاقة.

وبين خلف، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، رؤيته تجاه دعم المصارف والمؤسسات المالية لمستقبل الطاقة في العراق وسبل الاستثمار بها للوصول الى تفعيل تحقيق الشراكة مابين القطاعين العام والخاص ولتوفير التمويل المطلوب بالاستثمار بقطاع الطاقة في العراق والتعريف بمهام عمل مؤسستنا المرموقة في مواكبة التطورات والتحولات الرقمية وامكانية المباشرة في تطبيق انظمة الجباية الالكترونية وفق احدث الانظمة المتطورة.

واشار خلف الى ان ازمة انتشار فايروس القت بظلالها على الاقتصاد العالمي وباتت الكثير من الدول التي كانت تتمتع باقتصاد قوي مثقل بالديون، وقد واجهت بعض الدول العربية تحديات مشتركة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وعجز الحكومات عن مجاراة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن انحسار مستوى الاستثمار الحالي في القطاع والاضطرابات السياسية التي تشهدها هذه البلاد، اضافة الى التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق الذي تم فرضه خلال الاشهر الماضية لاحتواء الفايروس.

وقدم خلف "الشكر للدعوة المقدمة من قبل شركة فرونتير اكستشينج لتسليط الضوء على قطاع الطاقة في العراق في ظل جائحة كورونا".

وتابع خلف قائلا: "كنَا ايضا سباقيين بالاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية والتقنيات المتطورة وذلك تماشيا مع التوجهات والممارسات الدولية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية الامر الذي سيوفر العناصر المفصلية للتحول الى الحكومة الالكترونية (e-government) في مختلف مفاصل الدولة بما في ذلك قطاع الطاقة والكهرباء حيث ان موضوع الجباية والتحصيل الالكتروني سيكون استراتيجيا بالنسبة لكافة المستثمرين في هذا القطاع".

وأضاف: "هذا ما عملنا عليه في عام 2019 حيث قمنا باقتناء نظام متكامل للجباية والتحصيل يوفر قنوات الكترونية متعددة للمواطن العراقي بالاضافة الى امكانية ربط هذا النظام مع قاعدة البيانات الخاصة بالجهة الحكومية المعنية الامر الذي يسهل عملية اتمتت التحصيل وبالتالي تخفيض الهدر والنهوض في واقع القطاع".

وتابع أن "ضعف البنية التحتية في موضوع الجباية والتحصيل يشكل احد اكبر التحديات بالنسبة لاي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا القطاع وعليه فان ما قامنا به من خلال الاستثمار في اقتناء افضل انظمة الجباية العالمية و حسب المعايير الدولية و توفير الانظمة اللازمة والبنية التحتية الشاملة والتي تعتبر عنصرا مؤثرا جدا لجلب الاستثمارات اسوة بما هو مطبق في دول الجوار و العالم".

وقال: "يعتبر قطاع الطاقة المتمثل بصناعة النفط والغاز وقطاع الكهرباء المحرك الأساسي والداعم للاقتصاد العراقي وتحديدا النفط في العراق الذي يعد العمود الفقري للإقتصاد العراقي، حيث تمثل صادرات النفط العراقي ما يزيد على 85% من إجمالي دخل الدولة سنوياً، ويصل متوسط إنتاج النفط 3.5 مليون برميل يومياً، وعلية يقدر حجم الدخل السنوي من صادرات النفط العراقي حوالي 50 مليار دولار سنوياً على أساس متوسط سعر 40 دولار للبرميل الواحد هذا وعلى الرغم من ذلك فقد اثبتت تجارب الدول بان الاقتصادات الريعية والتي تعتمد على النفط فقط في تشكيل الجزء الاكبر من واردات الدولة ليس لديها المقدرة المالية لمواجهة التحديات والانتكاسات الاقتصادية".

بدوره، اكد ممثل شركة فرونتير اكستشينج احمد الجار "اهمية المؤتمر الذي يركز على قطاع مهم في العراق ويعد حجر الزاوية لعملية التنمية المستدامة التي ينشدها العراق، حيث تجتمع في هذا المؤتمر كبريات الشركات العالمية من اجل المساهمة في النهوض بهذا القطاع المهم".

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