النقل توجه بشراء باخرات للعمل في ميناء الفاو الكبير

2020/09/21 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادوجه وزير النقل ناصر حسين، بشراء باخرات للعمل بقوة في مياء الفاو الكبير.

وذكرت وزارة النقل في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير النقل زار مقر الشركة العامة للنقل البحري في محافظة البصرة ووجه الشركة بتطوير عملها من خلال شراء البواخر للعمل بقوة في ميناء الفاو الكبير".

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