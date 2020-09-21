 مصرف الرافدين يعلن استرداد اكثر من 500 مليون دينار من المتلكئين

2020/09/21 | 09:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر اب الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “حصيلة الاموال بلغت مجموعها 540,799,475 ( خمسمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون الفا واربعمائة وخمسة وسبعون دينارا فقط”.

واشار الى ان “المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”.



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