الصحة : العراق سيشارك بالتجارب السريرية للقاح الصيني ضد كورونا

2020/09/21 | 09:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكدت وزارة الصحة والبيئة ، سعي العراق للحصول على لقاح آمن وفعال ضد فايروس كورونا في وقت مبكر، مشيرةً إلى أن العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح الصيني .وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية ، إن “العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى […]

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