2020/09/21 | 09:32 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 21 سبتمبر 2020 | 09:27 صباحاً | عدد القراءات : 10

نصيف تهدد بكشف أسماء الخونة والمتواطئين مع الكويت: يحاولون جعل أعماق الفاو 14مترا

طالبت النائبة عالية نصيف، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لايقل عن ٢٤ متراً، مشددة على ضرورة وضع حد لبعض الخونة في لجان التفاوض.

وتساءلت نصيف، في بيان : " من الذي خوّل لجان التفاوض على تخفيض أعماق ميناء الفاو إلى ١٤ متراً؟ وما الفائدة من الميناء إذا كانت السفن القادمة لايمكن أن ترسو إلا في عمق (١٩-٢٤) متراً؟"، مبينة أن "هناك محاولات من قبل بعض (الخونة) في لجان التفاوض لجعل أعماق الميناء ١٤ متراً".

وأوضحت، أن "تقليل قيمة العقد من أربعة مليارات دولار إلى مليارين ونصف أمر جيد وتوفير للنفقات، ولكن يجب أن لايكون ذلك على حساب المواصفات، فما الفائدة من ميناء عاجز عن استقبال السفن؟".

وتابعت نصيف، أن "القضية في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يتدخل الكاظمي والمرجعية وكافة المثقفين والأكاديميين للحيلولة دون إبرام هذا العقد بهذا العمق القليل، علماً بأننا سنكشف أسماء الخونة والمرتشين والمتواطئين مع الكويت، وبالإمكان محاكمتهم بتهمة الخيانة وفقاً لقانون العقوبات العراقي"

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