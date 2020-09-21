سوق العراق.. أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن النفسية

2020/09/21 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الإثنين (21 أيلول 2020) بحسب رصد مختصين.

أسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار: 123,500

سعر شراء الدولار: 122,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,62 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,50 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 756,70 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1952,74$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,00 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,19 دولار

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