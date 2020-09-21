2020/09/21 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

طالبت ا عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لايقل عن ٢٤ متراً، مشددة على ضرورة وضع حد لبعض الخونة في لجان التفاوض .

وتساءلت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه “من الذي خوّل لجان التفاوض على تخفيض أعماق ميناء الفاو إلى ١٤ متراً؟ وما الفائدة من الميناء إذا كانت السفن القادمة لايمكن أن ترسو إلا في عمق (١٩-٢٤) متراً؟ ” ، مبينة :” أن هناك محاولات من قبل بعض (الخونة) في لجان التفاوض لجعل أعماق الميناء ١٤ متراً “.

وأوضحت ان ” تقليل قيمة العقد من أربعة مليارات دولار إلى مليارين ونصف أمر جيد وتوفير للنفقات، ولكن يجب أن لايكون ذلك على حساب المواصفات، فما الفائدة من ميناء عاجز عن استقبال السفن؟ “.

وتابعت نصيف ان ” القضية في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يتدخل السيد الكاظمي والمرجعية وكافة المثقفين والأكاديميين للحيلولة دون إبرام هذا العقد بهذا العمق القليل، علماً بأننا سنكشف أسماء الخونة والمرتشين والمتواطئين مع الكويت، وبالإمكان محاكمتهم بتهمة الخيانة وفقاً لقانون العقوبات العراقي “.انتهى 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبت المرجعية بالتدخل.. نصيف تتهم “خونة” بتقليص عمق ميناء الفاو والاضرار بمصالح العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبت المرجعية بالتدخل.. نصيف تتهم “خونة” بتقليص عمق ميناء الفاو والاضرار بمصالح العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).