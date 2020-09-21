ألغام من الحرب العالمية الثانية تقتل خبيرين عسكريين

2020/09/21 | 09:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..لقي خبيران في نزع الألغام، من بريطانيا وأستراليا، مصرعهما في جزر سليمان، عندما انفجرت بهما ذخائر من مخلفات الحرب العالمية الثانية، كانا يعملان على إزالتهاوأفادت الشرطة، الاثنين، بأن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد في هونيارا، عاصمة هذه الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، والتي تتألف من نحو 990 جزيرة، وقد توفي الخبيران بعد وصولهما إلى المستشفى.وأكدت منظمة “مساعدات الشعب النرويجي” (أن بي آي)، التي تقوم بدراسة حول الذخائر غير المنفجرة في جزر سليمان، الحادث وكذلك وفاة الخبيرين البريطاني ستيفن لوك اتكينسون والأسترالي ترنت لي.وقالت المنظمة في بيان: “هذا حادث مأساوي.



حتى الآن نعلم أنه حصل انفجار أدى إلى نتائج مميتة”.



وأضافت: “أولويتنا الرئيسية الآن تقديم المساعدة لأقارب الضحايا وزملائهم وتقديم إيضاحات لما حدث”.وأشارت المنظمة النرويجية إلى أنها علقت أنشطتها في جزر سليمان مؤقتا، إلى حين الانتهاء من التحقيق، مؤكدة أنه “يجب استكمال التحقيق من أجل التوصل إلى نتائج حول أسباب ما حصل”.وجزر سليمان كانت مسرحا لقتال شرس بين الحلفاء والقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء النزاع خلف الطرفان كميات كبيرة من القذائف والألغام وذخائر اخرى.انتهى 25

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