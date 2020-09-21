البياتي: قرار منع سفر جميل الشمري يجب ان يرافقه توجيه بالقاء القبض واحالة للقضاء

2020/09/21 | 09:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان قرار الحكومة بمنع سفر الفريق جميل الشمري الذي اعطى أوامر قتل المتظاهرين في ذي قار، يجب ان يرافقه توجيها بالقبض عليه، لان ذلك يتيح له المجال بالهروب وقد تحتويه جهات سياسية بهدف تخليصه من الجريمة.وقال البياتي لـ /اين نيوز/، ان “بعض الجهات السياسية تقف الى جانب قتلة الشعب العراقي وسراق المال أمثال طارق الهاشمي وايهم السامرائي ورافع العيساوي، وقد تقف أيضا الى جانب الفريق جميل الشمري الذي اعطى أوامر بقتل المتظاهرين في ذي قار”.وأضاف ان “قرار الحكومة بمنع الشمري من السفر، يجب ان يرافقه توجيه بالقبض عليه واحالته للجهات القضائية”، لافتا الى ان “قرار منع السفر فقط يتيح للشمري الهروب الى جهات مجهولة او قد تحتويه جهات سياسية تضغط على الحكومة من اجل عدم محاسبته”.وبين ان “أهالي ذي قار ينبغي عليهم رفع دعوى قضائية ضد جميل الشمري من اجل محاسبته قضائيا، كما ان الحكومة يجب ان تراقب تحركاته بهدف ضمان عدم هروبه من العدالة

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