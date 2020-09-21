القبض على 3 ارهابيين بينهم سوري مسؤول كفالات داعش

2020/09/21 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

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يستمر أبطال جهاز الأمن الوطني في تميزهم واداءهم النوعي، وهذه المرة الى غربي نينوى حيث الحدود السورية العراقية وبناءً على معلومات إستخبارية إستباقية، شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب مِن الشريط الحدودي مع سوريا وتم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي .



وبالفعل تمكنوا مِن إلقاء القبض على ثلاثة أرهابيين احدهم سوري الجنسية يعمل ما يسمى ( مسؤول كفالات عناصر داعش ) جميعهم ينتمون الى داعش / ديوان الجند وبعد استنطاقهم الاولي اعترفوا انهم شاركوا في اغلب المعارك ضد القوات العراقية .



وجرى تدوين أقوالهم أصوليًا، كما اعترفوا بدخولهم للعراق بمهمة تشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات أرهابية، وقد وتم إحالتهم جميعا الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .





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