طقس العراق لنهاية الأسبوع وتغير في الحرارة

2020/09/21 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حاراً، وفي الشمال مشمساً" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد سيكون بمعدل 43 مْ".وأضاف البيان ان "طقس الأربعاء المقبل، سيكون في الوسط مشمساً واستقرار بدرجات الحرارة وفي الشمال مشمساً، والحرارة تنخفض بضع درجات، وفي الجنوب مشمسا حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة".أما طقس الخميس فيكون في "الوسط مشمساً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي الشمال مشمساً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق وفي الجنوب مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".وتابع البيان، ان "طقس الجمعة سيكون في الوسط مشمساً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي الشمال مشمساً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الجنوب مشمساً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".عمار المسعودي

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