المياه تفيض على كتف الفرات في إحدى المحافظات العراقية

2020/09/21 | 09:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية الموارد المائية في المثنى اليوم الإثنين، عن إرتفاع مناسيب المياه في نهر الفرات لتصل إلى 175 متر مكعب بالثانية، فيما اشارت الى ان تصاريف نهر الرميثة تصل إلى 17 متر مكعب في الثانية.

وقال مدير اعلام المديرية أحمد الاعرجي في تصريحات صحافية، ان نهر الفرات شهد استقرارا في المناسيب لتؤمن مياه السقي للأراضي الداخلة ضمن الخطة الزراعية، مبنيا أن عمليات صيانة محطات الضخ وتنظيف اكتاف النهر لاتزال مستمرة ترافقها حملات لفتح طرق المراقبة على أكتاف الانهر ورفع نبات الشنبلان وزهرة النيل من على مجرى نهر الرميثة.

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