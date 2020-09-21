2020/09/21 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن كتلة صادقون عبد الامير تعيبان، الاثنين، السعودية والامارات واسرائيل بدعم بعض الناشطين في الناصرية من اجل اثارة الفوضى وحرق المدينة، مبينا ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يقف متفرجا امام تلك المؤامرات.وقال تعيبان في حوار تابعته /المعلومة/ ان ” هناك ايادي خفية لدول مثل السعودية والامارات وإسرائيل ترسل الأموال لذي قار لاشخاص يعبثون بامنها “.واضاف ان ” ما يحصل في الناصرية بسبب وجود سجن الحوت الذي يحوي على سجناء سعوديين واماراتيين وهو امر يسبب القلق”.وأشار تعيبان إلى أن “هناك مجاميع عابثة تتحرك في ذي قار دون رادع والكاظمي يقف متفرجا وان حكومة الكاظمي حكومة مجاملات وتتحكم بها مجموعة من الصبية في رئاسة الوزراء”.انتهى/ 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: الاموال الاسرائيلية والخليجية احرقت الناصرية لاستهداف سجن الحوت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: الاموال الاسرائيلية والخليجية احرقت الناصرية لاستهداف سجن الحوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).