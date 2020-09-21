قائمة بأسعار صرف العملات والمعادن

2020/09/21 | 09:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت اسعار صرف الدولار الأميركي، الاثنين، استقرارا أمام الدينار في الأسواق العراقية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار، صباح اليوم 21 أيلول 2020، سعر البيع= 123,500، سعر شراء الدولار : 122,500 تقريبي

وفيما يلي أسعار صرف العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,62 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,50 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 756,70 ليرة تركية

المعادن سعر أونصـة الذهب عالميا = 1952,74$

النفط سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,00 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي = 41,19 دولار

ر.إ

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