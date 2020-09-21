ضبط مواد ممنوعة ومنتهية الصلاحية في منافذ البصرة

2020/09/21 | 09:46 - المصدر: NRT عربية

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منفذ الشلامجة في البصرة

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط مواد منتهية الصلاحية وممنوعة في منافذ البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم 21 أيلول 2020، انها نفذت ثلاث عمليات ضبط في منفذي الشلامچة وبوابة البصرة، وأسفرت تلك العمليات عن ضبط عددٍ من المتهمين العاملين في مكتب إخراج گمرگي و (6) حاويات تحتوي على مواد ممنوعة من الاستيراد.

وتابع البيان أن فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة انتقل إلى منفذ الشلامچة، وتمكن بعد التحري والتفتيش، من ضبط (5) متهمين يعملون في مكتب للإخراج الگمرگي وبحوزتهم أختام مزورة مشابهة لأختام الهيئة العامة للگمارك وأوليات گمرگية متنوعة.





وأضاف ان ملاكات المديرية قامت بعمليتي ضبط منفصلتين في گمرگ منفذ بوابة البصرة تمكنت خلالهما من ضبط (6) حاويات تحتوي على عجلات بأنواع مختلفة دون الموديل ممنوعة من دخول العراق، فضلا عن مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من الاستيراد، ودراجات مائية مستخدمة تم إدخالها دون موافقات أصولية .





وأوضح أنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات التي نفذت بموجب مذكرات قضائية، وعرضها رفقة الأوليات والمتهمين في العملية الأولى على قاضي محكمة التحـقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ر.إ

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