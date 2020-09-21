2020/09/21 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، الاثنين (21 أيلول 2020)، بأن عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على منازل إحدى العشائر في قرية الدواسة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، عن "عناصر بداعش، هاجموا منازل عشيرة (الكركرية)، في قرية الدواسة التابعة لناحية وانة بمحافظة نينوى".

وأضاف، أن "الهجوم أسفر عن مقتل مواطن وإصابة اثنين من عائلته بجروح بليغة".

وتقوم خلايا داعش بين فترة وأخرى، بتنفيذ عدد من الهجمات ضد المواطنين في مناطق متفرقة من البلاد.

وأول أمس، أعلنت وكالة الاستخبارات، تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع قوات الأسايش في مدينة السليمانية، أسفرت عن القبض على ما يسمى بـ"قناص الجنوب".

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل وإصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بهجوم لداعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل وإصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بهجوم لداعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).