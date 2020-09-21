اقتصادي لـ/نينا / : قانون هيئة المدن الصناعية ركن فوق الرفوف ولم ير النور .. ويجب تفعيله

2020/09/21 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ،على اهمية تفعيل وتنفيذ قانون المدن الصناعية من قبل رئيس الوزراء ،مؤكدا ان القانون ركن فوق الرفوف ولم ير النور.وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : على الرغم من صدور قانون هيءة المدن الصناعية من قبل البرلمان ومحاولة وزارة الصناعة تشكيل الهيءة رسميا الا انه ركن فوق الرفوف ولم تبادر نحو تأسيس مدن صناعية.واضاف : انه يمكن تحويل المصانع المتوقفة وتكييفها للتحول الى مدن صناعية وهذه المصانع منتشرة في جميع انحاء العراق مما سيشكل طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية وذات كلف قليلة وذات قيمة كبيرة في الانتقال نحو التصنيع والانتاج الحقيقي".ودعا الخبير الاقتصادي الى" رعاية مبادرة صناعية من رئيس الوزراء الكاظمي وخاصة لتلك السلع التي لها سوق رائجة وطلب حقيقي في العراق اي السلع الشعبية"./انتهى8

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