2020/09/21 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ عد النائب منصور البعيجي قرار القضاء برد تظلم شركات الهاتف انتصارا للشعب.وقال البعيجي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "القضاء العراقي يشهد له الجميع بنزاهته ولايجامل احد بمصالح الشعب والبلد واصداره حكما برد تظلم شركات الهاتف النقال هو امر طبيعي وليس بغريب عن دور القضاء العراقي بهكذا قضايا تخص اموال الشعب والخدنات المقدمة له"، معتبرا ان "ذلك هو انتصار للحق والى ابناء الشعب العراقي جميعا".واضاف ان "شركات الهاتف النقال بذمتها اموال طائلة للدولة لم تسددها الى الان ناهيك عن سوء خدمة الاتصال والخدمات الاخرى التي تقدمها ولاترتقي الى مستوى المبالغ التي يتقاضونها من المواطن العراقي"، داعيا الحكومة الى "التحرك سريعا لانشاء شركة اتصالات وطنية ودعمها من اجل ان تقدم خدمات افضل من خدمات هذه الشركات خصوصا وان قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة الذي سيدر اموالا طائلة لخزينة الدولة وعدم الاعتماد على النفط"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي: قرار القضاء برد تظلم شركات الهاتف انتصار للشعب.. وعلى الحكومة انشاء شركة اتصالات وطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي: قرار القضاء برد تظلم شركات الهاتف انتصار للشعب.. وعلى الحكومة انشاء شركة اتصالات وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).