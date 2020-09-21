صحف الاثنين تولي اهتماما لزيارة الكاظمي المرتقبة الى باريس ..وعزم الحكومة توقيع عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة هانوا الكورية

2020/09/21 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اولت صحف الاثنين الصادرة اليوم الاثنين اهتماما لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة العاصمة الفرنسية باريس ..وعزم الحكومة توقيع عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة هانوا الكورية.فقد قالت صحيفة ‮ الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور العاصمة الفرنسية باريس منتصف تشرين الاول المقبل، في ظل رغبة كبيرة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، بينما يعتزم وزير الخارجية فؤاد حسين زيارة العاصمة السعودية الرياض، كاشفاً عن استعداد بغداد لعودة الحوار والزيارات مع أنقرة.ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية قوله "سيكون من بين المواضيع المطروحة في زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا طلب عراقي لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي".مضيفا "ضمن أهداف جولته الأوروبية، طلبه من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجرى في العراق في شهر حزيران المقبل، كما طلب من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال .وركزت الصحيفة على تاكيده "هناك رغبةً فرنسيةً في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا،وثمة مشاريع اقتصادية تم طرحها وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى المسائل الأمنية والعسكرية".وبخصوص زيارة الوزير المرتقبة الى الرياض، قالت الصحيفة ان الوزير اوضح أن علاقاتنا مع السعودية مهمة، ونحتاج لعلاقات جيدة، ونحن بصدد بنائها، ولدينا العزم لزيارة الرياض".ولفت الى ان "الشركات السعودية خصوصاً تلك التي تنتج البتروكيماويات تستطيع مساعدتنا، والرأسمال السعودي يمكن أن يستثمر في العراق سواء في المجال الزراعي خاصة في الجنوب أو المناطق الأخرى الخصبة.وعن تركيا اكدت الصحيفة ان حسين عبر عن استعداد بغداد لعودة الحوار والزيارات مع أنقرة، والاستعداد وتهيئة الأجواء لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة التركية، بينما أشار إلى أن العراق يتطلع للحوار مع تركيا لأنه "لا يمكن التصادم معها.وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان وزير النقل ناصر الشبلي‮ ‬عبر خلال زيارته الى محافظة البصرة امس،‮ ‬عن امله بتوقيع عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة هانوا الكورية،‮ ‬وأكد انه سيلتزم على نحو دقيق بخطة وضعها مستشار ايطالي‮ ‬للمشروع،‮ ‬ولا سيما ما‮ ‬يتعلق بعمق الميناء‮.



‬ووصل الشبلي‮ ‬بطائرة مروحية الى موقع الميناء للوقوف على آخر التطورات التي‮ ‬تتعلق بتوقيع العقد بحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي‮.



‬واضافت الصحيفة ان الشبلي‮ اجرى ‬جولة بحرية في‮ ‬الموانئ،‮ ‬للاطلاع على اعمال الميناء واللقاء بالمسؤولين في‮ ‬الموانئ.معربا عن امله في‮ ‬التوقيع على انشاء المراحل الخمس الاولى من العقد‮ ‬خلال الاسبوع الجاري‮ ‬بعد الانتهاء من المفاوضات مع الشركة الكورية بشأن التكاليف ومدة التنفيذ مؤكدا انه‮ (‬سيلتزم بالخطة التي‮ ‬وضعها مستشار ايطالي‮ ‬للمشروع‮)‬ مضيفا ان‮ (‬الالتزام بتوجيهات المستشار‮ ‬الكوري‮ ‬سيلازم كل مراحل تنفيذ المشروع ولا سيما ما‮ ‬يتعلق بالعمق‮).



‬وتبلغ‮ ‬تكلفة المشروع نحو‮ ‬4.6 ‮ ‬مليار‮ ‬يورو،‮ ‬وتقدر طاقة الميناء‮ ‬99 ‮ ‬مليون طن سنوياً،‮ ‬ليكون واحداً‮ ‬من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم‮.



‬وكان الشبلي‮ ‬قد اعلن منتصف الشهر الماضي‮ ‬أن الأيام القليلة المقبلة،‮ ‬ستشهد عقد اجتماع نهائي‮ ‬مع شركة دايو لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو حال توقيع العقد‮.



‬واوضح أن هذه المرحلة تتضمن إنشاء‮ ‬5 ‮ ‬أرصفة،‮ ‬وتعميق قناة الإبحار للميناء التي‮ ‬طلبنا أن تكون من‮ ‬19 ‮ ‬إلى‮ ‬21 ‮ ‬متراً،‮ ‬وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة كما تتضمن إنشاء النفق الذي‮ ‬يربط الميناء بخور الزبير،‮ ‬والطريق الستراتيجي‮ ‬الذي‮ ‬يربط الحدود العراقية مع الكويت‮.



وبشان اجتماعات مجلس النواب قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب يعقد جلسة اعتيادية جديدة ظهر اليوم، ولا تزال الكتل السياسية تبحث عن حسم خلافاتها حول ملحق توزيع الدوائر المتعددة لإكمال قانون الانتخابات الجديد .واضافت الصحيفة في غضون ذلك، اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية ان اغلب القوى السياسية تدعم تطبيق نظام البايومتري في الانتخابات المبكرة المقبلة لتفادي تزوير الانتخابات كما حصل في الاعوام السابقة.ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف محمد البلداوي قوله ان “70% من القوى السياسية قرارها المعلن مع تطبيق نظام البايومتري في الانتخابات القادمة، اي التصويت عبر البطاقة الالكترونية، لكن هنالك قوى اخرى ترفضه بحجة وجود نازحين ومغتربين لم يحدثوا بياناتهم”.



مبينا أن “تطبيق البايومتري هو مصلحة عامة وسيعيد وضع البلاد الى الاطار الصحيح “مضيفا أن “الكثير ممن زورا في الانتخابات السابقة سيعودون مرة اخرى اذا لم يطبق نظام البايومتري في الانتخابات المبكرة المقبلة “.



مبينا ان “بعض الأحزاب السياسية لديها نية للتزوير، عبر اعادة فتح مراكز جديدة بعيدة عن الرقابة الحكومية كما حدث في الانتخابات السابقة “.وتابعت الصحيفة بالمقابل طالبت كتلة تحالف المحور الوطني الكتل السياسية بالضغط لأجل اعادة التصويت على فقرة التحديث البايومتري في قانون الانتخابات، ليكون تحديثا كاملا غير منقوص من اجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.واوردت الصحيفة تصريحا للنائب عن التحالف احمد الجبوري، قال فيه: ان “ قانون الانتخابات نص في المادة 15 منه على ان تكون القوائم مفتوحة في جدول الدوائر المتعددة “وان القانون تضمن بشكل غير مباشر ان التحديث البايومتري يعد مقبولا ونافذا اذا وصل الى نسبة 75% في المناطق، وهذا امر يثير الريبة والشك لان نسبة الـ 25% المتبقية ستزور تلقائيا “.



مبينا انه “ يمكن للبرلمان قانونيا ودستوريا اعادة التصويت على قانون الانتخابات بما فيها فقرة التحديث البايومتري لنضمن ان يكون التحديث كاملا في كل المناطق والمحافظات، ومن دون أية نسبة، وهو امر متاح وسيضمن عملية انتخابية شفافة تكون موضع ثقة الشعب والناخبين بالانتخابات “.وكان ائتلاف دولة القانون أعلن هو الاخر رفضه استخدام أية هوية للناخبين غير تلك الصادرة عن النظام البايومتري.وقال الائتلاف في بيان صحفي: انه “ لتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٨ نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام اية هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري”.



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