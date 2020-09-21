قيادي في بدر : العراق مدينٌ لإيران

2020/09/21 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محمد مهدي البياتي، القيادي في منظمة بدر برئاسة هادي العامري، الحكومة العراقية إلى الوقوف مع إيران ومساعدتها اقتصاديا لتخفيف الحصار القاسي الذي تف...

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