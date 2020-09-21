استهداف قاعدة فكتوريا الامريكية قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا

2020/09/21 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدةُ فكتوريا الأمريكية في مطارِ بغداد الدولي، لقصف بصواريخ كاتيوشا، دون ورود معلومات عن إصابات....

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