السفير مسجدي: لا طابع سياسيا لعدم استقبال الزوار الايرانيين في العراق

2020/09/21 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي بان عدم استقبال الزوار الاجانب في العراق بانه ليس له طابع سياسي بل الغرض منه فقط الحفاظ على صحة وسلامة الزوا...

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