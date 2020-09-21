2020/09/21 | 09:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل أن يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة إرشيفية

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