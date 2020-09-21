برلين لأربيل: نرغب بتوطيد العلاقات.. وشكراً للمعاملة الجيدة

2020/09/21 | 09:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درب العسكريون الألمان - تزامناً مع الدعم العسكري - العشرات من أفراد قوات البيشمركة - من إرشيف رويترز

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