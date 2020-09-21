بالصور: وزارة الصناعة تنشأ زوارق “ضد الرصاص” وبساعات اشتغال تصل 2000 ساعة سنويًا

2020/09/21 | 09:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزار الصناعة تزويد وزارة الداخلية بـ15 زورقًا من تصنيع إحدى شركات الوزارة، فيما بينت ان الزوارق تتمتع بمواصفات تمكنها من اداء مهامها الامنية في المياه الساحلية والاقليمية ومزودة بمواد ضد الرصاص.

وقالت شركة ابن ماجد العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عبر مديرها العام، إن “ملاكات الشركة من المهندسين والفنيين قامت وبالتعاون مع شركة الظاعن وفق عقد المشاركة المبرم معها بتصنيع زورق الدورية السريع لصالح وزارة الداخلية / قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة / آمرية خفر السواحل العراقية وبعدد (١٥) زورق لغرض إستخدامها في أعمال الدورية السريعة والبحث والإنقاذ في المياه الساحلية والاقليمية وتأمين الحماية للمراسي الداخلية والموانئ”.

وأشار إلى “إمكانية وقابلية العمل مع القطع البحرية الكبيرة في الخليج العربي وحسب المواصفات العامة للزوارق”، مبيناً “مواصفات زورق الدورية السريع في كونه زورق إعتراضي سريع مدرع مصمم من مادة الفايبر كلاس وفقاً للمواصفات العالمية والتي تعطي الزورق كفاءة للعمل في الظروف البحرية المختلفة إضافة إلى أنه يمكن للزورق العمل في درجة حرارة الهواء أعلى من ( ٤٥ ) درجة مئوية وماء البحر بحدود ( ٣٣ ) درجة مئوية ورطوبة أعلى من ( ٩٠% ) ويتمتع بإستقرارية عالية”.

وأضاف بأن “بدن الزورق مضمون لمدة (١٠) سنوات بإشتغال سنوي (٢٠٠٠) ساعة أما باقي المعدات كلاً على حده وبحسب الضمان المقدم من الشركة المصنعة فضلاً عن ان كابينة الزورق مدرعة ضد الرصاص عيار ( ٧،٦٢ ) ملم والزجاج ضد الرصاص وللمستوى الثالث مع جدار مدرع بإرتفاع ( ٣٠ ) سم حول مقدمة الزورق ، لافتاً إلى أن الزورق يكون بقياسات محددة من حيث الطول والعرض والسرعة والسعة ويتم السيطرة على كافة الأجهزة والمحركات والأجهزة الملاحية والمناورة مع البرج الشتوي والصيفي للزورق ويكون مجهز بكافة الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصال .”

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