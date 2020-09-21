المبادرة الفرنسية تترنح..

2020/09/21 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق المبادرة الفرنسية لتشكيل حكومة أطلق عليها تسمية "المُهمة" لإنقاذ لبنان من أزمته المالية التي وصلت خواتيمها لموت لبنانيين أثناء محاولة هربهم من الواقع المأساوي إلى السواحل القبرصية عبر "قوارب الموت".

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