قراءة في منهجية د. حيدر عبد الشافي تجاه التحديات الراهنة - محسن ابو رمضان

2020/09/21 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان بالذكري الثالثة عشر لوفاة القائد الوطني الكبير د.



حيدر عبد الشافي حيث فارق الحياة بتاريخ 25/9/2007 من الهام استذكار مسيرته وقيمة ومبادئه وذلك تقديرا له بوصفة رمزا للنزاهة والمصداقية وعنوانا للوحدة الوطنية من جهة ومن أجل استلهام تجربته والتعلم منها واستخلاص العبر والدروس في مواجهة التحديات الماثلة امام شعبنا وأمام القضية الوطنية بصورة عامة من جهة ثانية.



تأتي هذه المقالة في إطار التصور لمنه ......





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