تصغر الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض - علي مهدي

2020/09/21 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفضكان لفشل القوى السياسية التي فازت بالانتخابات التي جرت عام 2018 بإدارة شؤون الحكم بشكل يلبي مطالب الشعب ويفي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها قبل الانتخابات، الأثر الكبير في اندلاع انتفاضة تشرين الأول لسنة 2019، وكان من شعاراتها الرئيسية: استقالة الوزارة، إجراء انتخابات مبكرة، تغيير قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، اعتماد الترشيح لإدارتها من ق ......





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