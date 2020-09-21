الإعلام الأمني: اعتقال ثلاثة إرهابيين على الحدود مع سوريا

2020/09/21 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتقلت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، ثلاثة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" على الشريط الحدودي مع سوريا، اعترفوا بالمشاركة في أغلب المعارك ضد القوات العراقية، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "يستمر أبطال جهاز الأمن الوطني في تميزهم وأدائهم النوعي، وهذه المرة إلى غربي نينوى، حيث الحدود السورية العراقية وبناءً على معلومات استخبارية استباقية، شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب مِن الشريط الحدودي مع سوريا وتم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي".

وأضافت، أنه تم "إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين أحدهم سوري الجنسية يعمل ما يسمى (مسؤول كفالات عناصر داعش) جميعهم بنتمون الى داعش/ ديوان الجند، وبعد استنطاقهم الأولي اعترفوا أنهم شاركوا في أغلب المعارك ضد القوات العراقية، وجرى تدوين أقوالهم أصولياً، كما اعترفوا بدخولهم للعراق بمهمة تشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية، وقد وتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".





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