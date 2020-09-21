الذهب يرتفع مدعوما بضعف الدولار

2020/09/21 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفعت أسعار الذهب الاثنين 21 سبتمبر، مدعومة بضعف الدولار في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات في الفدرالي الأميركي هذا الاسبوع من أجل استقاء المزيد بشأن نهج البنك المركزي حيال التضخم.

هذا وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1952.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.



وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1959.40 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب نحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 26.79 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 936.27 دولار والبلاديوم 1.2% إلى 2384.06 دولار للأونصة.

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