النهرين يُطلق مرابحة الزواج والوديعة

2020/09/21 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأطلق مصرف النهرين الاسلامي تمويلَي "مرابحة الوديعة تحت الطلب" و"مرابحة الزواج" بمبلغ خمسة ملايين دينار.

وقال مصدر مسؤول في المصرف في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تمويل (مرابحة الوديعة تحت الطلب) تضمن ان يكون الحد الأدنى للايداع 50 الف دينار، ولن يسمح له بزيادة مبلغ وديعته وتسجيل حركة الايداع في دفتره، بينما سيحق له بعد ثلاثة اشهر تحويل الوديعة الى استثمارية وتحتسب الارباح لها والخسائر عليها اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، وفي هذه الحالة على الزبون تسليم دفتره وتسلم دفتر الودائع الاستثمارية بدلا عنه مع تحمله كلفة الدفتر الجديد".

وبشأن "تمويل مرابحة الزواج"، اوضح أن "مبلغه يصل الى خمسة ملايين دينار بمقدار ربح عشرة بالمئة سنويا لمدة ثلاثة اعوام".

وأشار إلى أن "ضوابط التمويل شملت تقديم كفيل موظف حكومي لا يقل عمره عن 59 عاما وان يكون الحد الادنى لصافي راتبه 400 الف دينار".

وبين المصدر أن "المصرف اشترط ايضا الا يقل عمر طالب التمويل عن ١٨ عاما ويقدم طلبا يذكر فيه المواد المراد شراؤها"، موضحا بها "الكمية والنوعية مع عقد الزواج والمستمسكات الثبوتية".

ولفت الى أن "تمويل (مرابحة الزواج) يشمل الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية ويمنع شراء المصوغات الذهبية".

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