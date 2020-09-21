2020/09/21 | 09:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر آب الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “حصيلة الأموال بلغت 540,799,475 (خمسمئة وأربعين مليوناً وسبعمئة وتسعة وتسعين ألفاً وأربعمئة وخمسة وسبعين ديناراً فقط”.

وأضاف، أن “المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أمواله من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الأساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين ينجح باسترداد 540 مليون دينار من إحدى الفئات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين ينجح باسترداد 540 مليون دينار من إحدى الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).